Евросоюз откроет границы для 14 стран. России в списке нет

Евросоюз принял список для открытия границ с 1 июля, Россия в него не включена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет Евросоюза.

Разрешение на открытие границ получили 14 стран. Это Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

США, Бразилии и Китая в списке также нет.

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Ранее источники сообщали, что такое решение правильное, так как в России COVID-19 начал распространяться позже, чем в европейских государствах и ей нужно больше времени, чтобы победить эпидемию.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 693 случая заражения коронавирусом, из них 30,2% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 647 849 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 412 650 человек, умерли 9 320. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (745), Московская область (301), Ханты-Мансийский АО (279), Свердловская область (276), Санкт-Петербург (253), Ямало-Ненецкий АО (248), Иркутская область (242), Нижегородская область (203).