Экс-чиновника Россельхознадзора обвинили в педофилии и взяточничестве

Дмитрий Натаров знал девочку с двухлетнего возраста, поскольку был другом отца малышки, а сообщения стал посылать, когда ей было 13 лет.

История с экс-чиновников Россельхознадзора Дмитрием Натаровым, которого обвиняют в совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, получила неожиданный оборот. Ходатайство следствия об аресте бывшего помощника главы Россельхознадзора Натарова по данному делу поступило в Пресненский суд Москвы 27 апреля, а сегодня (30 июня) стало известно, что помимо педофилии, его обвиняют еще и в получении взяток. Как сообщил РИА Новости адвокат Натарова Кирилл Бельский, речь идет о сумме в шесть миллионов рублей.

Надо сказать, что как только Натарова задержали по обвинению в педофилии он в тот же день написал заявление об уходе по собственному желанию. Хотя в пресс-службе партии «Единая Россия» сообщили, что секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить чиновника, который был «публично обвинен в совращении малолетних», поскольку это дискредитирует органы власти. В Минсельхозе приняли к сведению и распространили сообщение, что 27 апреля 2020 года освобожден от занимаемой должности, написал заявление на увольнение по собственному желанию, чтобы «не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору в связи с развернутой против него информационной кампанией в СМИ».

Но, как следует из рассказа адвоката семьи девочки, которую совращал Натаров, Шота Горгадзе, весь цинизм 40-летнего извращенца заключается в том, что он знал ребенка с двух лет, был другом семьи. Совращал ребенка с 13 и до достижения девочкой 16 лет, рассказал адвокат 22 апреля в эфире радиостанции Вести ФМ в «Полном контакте». Сначала Натаров посылал ей «непристойные сообщения», а когда ей исполнилось 15 пригласил в кинотеатр, где снял приватный зал, который был усыпан лепестками роз. В дальнейшем свидания состоялись в зале.

«Когда все вскрылось, Дмитрий Натаров и его покровители (одних с ним извращённых пристрастий или дело в деньгах?) на протяжении года делали все возможное, чтобы уголовное дело не возбуждалось. На отца ребенка оказывали давление, сыпались угрозы. В марте 2020 года отец девочки попал на личный прием к прокурору г. Москвы, после чего было возбуждено уголовное дело в отношении «неустановленного лица», — сообщил Горгадзе.

Причем, родители узнали об этом случайно, когда обратили внимание на смс в телефоне дочери. Подросток сейчас вынужден обратиться за помощью к психологу. Извращенец в свое оправдание заявил отцу, что «у него просто снесло крышу». Шота Горгадзе уверен, что Натарова кто-то «крышует» раз семья в течение двух лет не может добиться возбуждения уголовного дела. Даже провели шесть экспертиз, которые доказали, что ребенок не фантазирует, говорит правду о совращении, но дело все равно не возбуждают. Горгадзе называют имя следователя СК Венера Идрисовой, которая несколько раз убеждала отозвать заявление и даже не пытаться его возбуждать. Отцу девочки даже угрожали, чтобы он забрал заявление.

Тогда отчаявшийся отец девочки и решил обратиться за защитой к адвокату. Правда, после того, как Горгадзе взялся за дело, теперь уже ему стали угрожать уголовным делом по статье «Клевета».

Теперь вот адвокат Натарова Кирилл Бельский говорит, что потерпевший (владелец крупной компании по производству зерна) в течение 10 лет ежемесячно выплачивал денежные средства экс-чиновнику за покровительство. При этом Бельский обращает внимание на то, что коммерсант не смог представить доказательства.