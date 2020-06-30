«Резкий рост уровня ожирения в Турции является результатом нехватки профилактического медобслуживания»

В отчёте представителя НРП в Стамбуле Гамзе Аккуша Ильгезди говорится, что процент ожирения в турецком обществе в 2010 году составил 16,9%, а за последнее десятилетие этот показатель вырос на треть, достигнув 21,1%, пишет Duvar.

Отчёт Ильгезди также показал, что доля граждан, чей вес находится в «нормальном» диапазоне, в 2008 году приравнивался к 48,2%, снизившись до 40,1% в 2019 году.

Между тем увеличение среднего веса населения более или менее однородно распределено по возрастным группам, причём в каждой из них наблюдался рост на около двух кг с 2008 года.

Вместе с тем парламентарий отметил, что повышения среднего веса турецкого населения вызвано отсутствием профилактической политики в области здравоохранения, выступив против реорганизации системы здравоохранения правительством.

«Те, кто использовал «реформу здравоохранения» в качестве предлога для превращения медицинских услуг в коммерческую сферу, не предприняли профилактических мер, поэтому ожирение возросло», — сказал он. Законодатель подчеркнул, что пренебрежение общественными медицинскими центрами, не предлагая информационной пропаганды по ожирению и низкая занятость экспертов по питанию и диетологов стали основной причиной всплеска ожирения.

Кроме того, Ильгезди добавил, что прибавка в весе у детей совпадает с поступлением в школу, и призвал Министерство здравоохранения провести совместную работу с Министерством образования с целью повышения осведомлённости среди учащихся.