Кадыров вновь предложил сделать Путина пожизненным президентом России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России сегодня нет иного лидера, кроме действующего главы государства Владимира Путина. Его просто невозможно заменить. Поэтому он предложи сделать Путина пожизненным президентом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.

kremlin.ru

Такое заявление чеченский лидер сделал в ходе обращения к гражданам республики в связи с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Эта процедура состоится 1 июля.

Как пишет РБК, Рамзан Кадыров в своем выступлении говорил прямо и конкретно.

«Я всегда говорил: мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — сказал он.

Правда, официальный представитель Кремля, пресс-секретарь Дмитрий Песков поспешил заметить, что ни титула, не должности «пожизненный президент» в Конституции РФ не предусмотрено.

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