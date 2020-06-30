Планетолог считает, что на Марсе в прошлом была жизнь

Если рассмотреть фото поверхности Марса, то планета кажется сухой и пыльной. На первый взгляд, на ней просто не может существовать жизнь, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Если же учитывать научные данные, то можно понять, что Марс не всегда был таким и раньше на нем присутствовал не только мягкий климат, но и достаточно плотная атмосфера, а на поверхности присутствовала жидкая вода. Последние данные указывают на то, что комфортные для жизни условия на Марсе присутствовали на протяжении нескольких миллиардов лет. Этого времени хватило бы для того, чтобы на планете зародилась самая простая жизнь.Большая часть специалистов уверена в том, что на Красной планете действительно кто-то жил, но им приходится прикладывать максимальное количество усилий, чтобы доказать данный факт. Дополнительно используются данные, полученные с помощью марсохода NASA Curiosity и, кажется, ученым удалось получить действительно неплохие результаты. На данный момент марсоход расположен в кратере Гейла, который на самом деле является дном старого высохшего озера. Специалисты считают, что это место просто идеально подходит для сбора доказательств того, что когда-то там существовала жизнь.«Кратер Гейла был наполнен водой, которая не высыхала на протяжении миллионов лет. Это место было не случайно выбрано для исследований, которые проводит марсоход. Те данные, которые уже удалось собрать на сегодняшний день, вполне доказывают, что на Марсе точно была жизнь», — говорит планетолог Кристофер Хаус.Время от времени специалисты получают новые образцы почвы. В последних они обнаружили сульфат. Это может быть доказательством того, что порода взаимодействовала с водой даже после того, как та высохла. Когда кратер высох, большая часть воды ушла под поверхность Марса, где сформировала систему подповерхностных вод. Данная система существовала несколько миллиардов лет.Также в образцах был обнаружен пирит. Это минерал сульфидного происхождения, который может формироваться только с помощью органических компонентов. Такая находка является доказательством того, что когда-то на Марсе все же была органика. Также на Красной планете время от времени фиксируются выбросы метана, что доказывают наличие самых простых форм жизни.