Раскрыта тайна странного поведения звезды Бетельгейзе

Два месяца назад ученые обратили внимание на звезду Бетельгейзе, яркость которой резко изменилась. Астрономы строили различные теории и, кажется, последние исследования всё-таки раскрыли причины странного поведения космического объекта, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Изначально специалисты предполагали, что светило умирает и в результате этого выбросило порцию газа, который перекрыл звезду. Углубились в проблему звезды ученые из Института астрономии им. Макса Планка, расположенного в Германии.Когда срок жизни звезды истекает, она переходит в фазу красного гиганта. Запасы элементов, которые поддерживают реакции внутри тела, иссякают. Производимая энергия становится непостоянной, в результате и возможны изменения яркости. Бетельгейзе является красным сверхгигантом, который в 1000 раз больше нашего светила и в 20 раз массивнее. Большие размеры стали причиной того, что гравитационное притяжение тела гораздо меньше, чем у звезды с такой же массой, но меньшими габаритами. Пульсации на звезде вполне могут вытолкнуть наружные слои газа. Высвобожденные элементы сразу охлаждаются и становятся пылью. Именно эти частицы являются базисом для построения планет.Астрономы сравнили снимки Бетельгейзе в субмиллиметровом диапазоне, который используется для анализа межзвездной пыли. Как оказалось, звезда потемнела на 20%, и это не связано с пылью. Яркость зависит также от температуры на поверхности тела. Было выяснено, что она снизилась на 200°С на разных участках Бетельгейзе. В пятнах примерно до 70% видимой поверхности тела. Причина странного поведения звезды была раскрыта. Последующие исследования дадут понять, являются ли изменения результатом 11-летнего цикла.