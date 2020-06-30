Названы чаи, от которых лучше отказаться или ограничить их употребление

Чай считается самым безвредным и безопасным напитком, однако это далеко не так. Каждый напиток обладает как пользой, так и некоторыми негативными качествами. Порою возможные риски перечеркивают все полезные свойства, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты после анализа каждого сорта чая пришли составили список напитков, от которых лучше отказаться или хотя бы ограничить употребление. Так, самым вредным, к большому удивлению, оказался каркаде. Его поставили в один ряд с газировками, алкоголем и энергетическими напитками. Всё дело в том, что кислота в напитке негативно сказывается на эмали.Стоматологи предоставили для экспериментов 1000 зубов своих пациентов. Каждый зуб погружали на несколько минут в определенный напиток и смотрели результат. Твердость эмали зуба, который находился несколько минут в каркаде, шокировала ученых. Если вы хотите сохранить зубы, выбирайте другой сорт чая. Следующим по вредности в списке идет чай пуэр. Он за счет содержащихся танинов имеет горьковатый и «сухой» вкус. Эти же вещества могут провоцировать боли в желудке, так как раздражают пищеварительный тракт. В некоторых случаях возможна даже рвота.Негативный эффект у каждого человека виден через определенное время. Одному достаточно выпить несколько чашек напитка, в другому – 4-5. Особенно пуэр не рекомендуется людям с проблемами пищеварительного тракта.Ученые выделили также зеленый чай. Нет, вредным его назвать нельзя, если пить в меру, а не заменить им все другие напитки. Так, зеленый чай имеет бактерицидные и мочегонные свойства. Если много пить данного напитка, то убиваются не только вредные бактерии, но и полезные. Микрофлора в организме нарушается, возможны сбои в работе печени и почек. Были случаи отравления организма зеленым чаем.Самым безопасным является черный чай, который не вызывает никаких побочных действий. Именно он должен быть основной, а зеленый – «вспомогательный» для разнообразия употребляемых напитков.