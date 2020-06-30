Ученые выяснили, что седые волосы могут восстанавливаться

Ученые поделились результатами последнего исследования и сделали достаточно интересное заявление. Седые волосы под воздействием определенных факторов могут вернуться к своему изначальному цвету, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Волосы становятся седыми не только в результате старения человека, но из-за того, что присутствуют регулярные стрессы. Специалистам удалось выяснить, что данный процесс можно обратить и волосы вновь станут своего изначального цвета.В новом исследовании, которое проводили ученые из Колумбийского университета и Медицинской школы Университета Майами, удалось доказать, что цвет седым волосам можно вернуть. Если седина является результатом пережитого стресса, то после того, как человек уберет причины, спровоцировавшие его, вскоре волосы восстановятся. Эксперты провели исследование меланина и части белков, а также того, какую именно роль играют данные вещества и как они влияют на цвет волос. Добровольцами были предоставлены образцы волос в количестве 400 штук для того, чтобы специалисты смогли провести научный эксперимент. Было обнаружено, что седина, возникшая из стресса присутствует только на кончиках волос и по длине. При этом корни остаются натурального естественного цвета.Это является доказательством того, что седина появилась не в результате возрастных изменений в человеческом организме, а из-за отрицательного влияния стрессов. После того, как стрессовые ситуации были устранены, волоски начинают постепенно возвращаться к своему изначальному цвету. Данная гипотеза специалистов была подтверждена с помощью опроса добровольцев. Некоторые из них рассказали, что последние периоды их жизни были достаточно тяжелыми. Но после того, как все нормализовалось и проблемы удалось решить, седина постепенно начала исчезать.