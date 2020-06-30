Власти Алтайского края объяснили прошедший вопреки ограничениям концерт День России

Кадр с репетиции концерта

Власти Алтайского края прокомментировали массовое мероприятие, организованное региональным Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития в честь Дня России во дворе студенческих общежитий на улице Крупской в Барнауле. Как следует из ответа на запрос ИА «Банкфакс», глава ведомства Екатерина Четошникова не видит никаких нарушений в прошедшем мероприятии, которое сама упорно называет «онлайн-концертом», хотя на многочисленных фото и видео видно, что это было массовое мероприятие в период коронавирусных ограничений.

Концерт, приуроченный ко Дню России, прошел 12 июня во дворах студенческих общежитий АГМУ и АлтГУ на улице Крупской. Он был организован Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, КГАУ «Краевой дворец молодежи», АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества», а также силами проекта «Победа в каждом из нас». Выступление прошло в рамках всероссийской акции «#Мывместе», зрителями должны были стать студенты, проживающие в общежитиях, и пользователи Сети, поскольку происходящее транслировалось в Интернете. Последнее обстоятельство, видимо, дает основание Четошниковой называть массовое мероприятие «онлайн-концертом».

Еще до 12 июня в краевом сообществе проекта «Победа в каждом из нас» «ВКонтакте» публиковались фото и видео с репетиций концерта, на которых видно, что участники, коих оказалось несколько десятков, репетируют, в большинстве своем, без использования элементарных средств защиты органов дыхания. Пресечь проведение мероприятия и подготовку к нему власти не пытались, что выглядит противоречиво, если учитывать, что незадолго до этого городская администрация отказала крайкому КПРФ в проведении митинга против поправок в Конституцию РФ неподалеку от здания краевого правительства, сославшись на действующие в регионе ограничения, связанные с распространением коронавируса. В ответ на запрос ИА «Банкфакс» о том, почему к массовым мероприятиям в городе прослеживается такое двоякое отношение, в администрации города ответили, что не обладают полномочиями согласовывать проведение мероприятий, организованных краевыми властями, а потому не могут отвечать за проведение упомянутого концерта. Мэрия в итоге перенаправила редакцию в краевые ведомства.

Как следует из ответа Четошниковой, концерт проводили по рекомендации исполнительной дирекции «Года памяти и славы». Глава Управления акцентирует внимание на том, что мероприятие проводилось без зрителей, а все оборудование было установлено «с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований». При этом в ответе не упоминается, как именно власти обезопасили самих участников концерта. Что касается двоякого отношения к проведению акций краевых чиновников и коммунистов, то в Управлении ответили, что не могут прокомментировать вопрос, потому как он находится вне их компетенции.

ИА «Банкфакс» направило запрос в краевое управление Роспотребнадзора, чтобы выяснить, есть ли заболевшие коронавирусом среди участников концерта и зрителей из числа постояльцев двух общежитий. Напомним, что согласно ч. 1 ст. 236 УК РФ, уголовная ответственность предусмотрена за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий. В качестве наказания предусмотрены разные меры, включая штраф до 700 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

Отметим, что Екатерина Четошникова известна своими неоднозначными высказываниями и поступками. Например, недавно она опубликовала в своем аккаунте в Instagam поздравление с Днем молодежи. В попытке следовать молодежным трендам, чиновница попыталась сделать видео в формате, популярном в соцсети Tik-Tok. В итоге видео, по оценкам пользователей, получилось скорее смешным и несуразным. С этим оказалась несогласна аудитория самой Четошниковой, которая в комментариях в ее аккаунте хвалила чиновницу за креативность. Не лишним будет также упомянуть и ее давнее высказывание о «завышенных требованиях» молодых педагогов, которое вызвало шквал критики со стороны как общественности, так и самих учителей.