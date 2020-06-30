В Китае обнаружен новый тип свиного гриппа: возможна еще одна пандемия

В Поднебесной специалисты выявили новый тип свиного гриппа G4, который активно передается от животных к людям. Возможно, вирус спровоцирует в ближайшие месяцы новую пандемию, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на The Guardian.По словам ученых, обнаруженный штамм очень инфекционный и активно размножается в клетках человека. Если вдаваться в генетическую составляющую, то G4 произошел от H1N1. Последний уже становился причиной страшной эпидемии в 2009 году.В период с 2011 года по 2018 ученые взяли 30 тыс. мазков у свиней. Они смогли обнаружить целых 179 вирусов свиного гриппа, из которых почти все оказались неизученными. Самым заразным и опасным выдался именно G4. Он имеет все шансы, чтобы начать заражать людей. Некоторые исследования показали, что иммунитет, полученный от сезонного гриппа, не спасает от свиного G4. Имеется необходимость в разработке вакцины для предотвращения эпидемии. Новый грипп уже перекочевал на каждого десятого работника свиной фермы. Пока что нет сведений, передается ли штамм между людьми.Если вирус полностью адаптируется к человеческому организму и начнет массово заражать людей, то еще одна эпидемия неминуема. Ученые продолжают ряд исследований, чтобы выяснить уровень опасности обнаруженного гриппа и все способы инфицирования им. Некоторые исследования ВОЗ показали, что коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа. Действительно ли это так, скоро будет известно.