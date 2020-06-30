Путин выступил с обращением перед голосованием по поправкам

Президент России Владимир Путин начал обращение к гражданам России в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Глава государства обращается к нации из Ржева, где сегодня открывается монумент Советскому солдату.
Вот главные тезисы обращения:
- когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи;
- голосуя за поправки в Конституцию, мы голосуем за страну, в которой хотят жить, за страну с эффективной властью, подотчетной обществу;
- уверен, каждый из вас, принимая решение о голосовании, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют;
- поправки закрепят эти ценности как высшие, безусловные конституционные гарантии;
- на нашей ответственности, искренних чувствах патриотизма держится суверенитет России;
- поправки вступят в силу только при вашем одобрении; хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор;
- прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово, голос каждого из вас самый важный, самый главный.
Полный текст обращения опубликован на сайте Кремля.