Путин выступил с обращением перед голосованием по поправкам

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mavit
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Президент России Владимир Путин начал обращение к гражданам России в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Глава государства обращается к нации из Ржева, где сегодня открывается монумент Советскому солдату.

Вот главные тезисы обращения:

  • когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи;
  • голосуя за поправки в Конституцию, мы голосуем за страну, в которой хотят жить, за страну с эффективной властью, подотчетной обществу;
  • уверен, каждый из вас, принимая решение о голосовании, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют;
  • поправки закрепят эти ценности как высшие, безусловные конституционные гарантии;
  • на нашей ответственности, искренних чувствах патриотизма держится суверенитет России;
  • поправки вступят в силу только при вашем одобрении; хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор;
  • прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово, голос каждого из вас самый важный, самый главный.

Полный текст обращения опубликован на сайте Кремля.