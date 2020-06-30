30 июня 2020 короткий день или нет

Первого июля текущего года ранее был объявлен Президентом России Владимиром Путиным нерабочим днем в связи в связи с голосованием за поправки в Конституцию. Отвечаем на вопрос будет ли 30 июня считаться сокращенным днем или гражданам придется отработать полный день.

30 июня короткий день или нет

В нашем нестабильном мире все стало зыбким — не знаешь, когда ждать очередного выходного или праздника.

Первого июня президент РФ Владимир Путин создал указ о нерабочем дне ровно через месяц, 1 июля 2020 года, в связи с перенесением дня голосования за поправки в Конституцию на эту дату.

Мы привыкли, что перед праздничными днями рабочий день сокращают на 1 час, и, это неотъемлемое право трудящихся, закреплённое законодательно.

Но в данном случае, первое июля не является праздничным днём, а из указа следует, что 1 число будет нерабочим днем с сохранением з/платы.

Поэтому накануне, 30 июня 2020 года — полный рабочий день, без сокращений.