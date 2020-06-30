Житель алтайского села погиб ДТП вине своего пьяного товарища

То, что осталось от авто

Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП в Михайловском районе. В результате столкновения легкового автомобиля и прицепа трактора погиб 39-летний мужчина. Виновником аварии стал его друг, который сел за руль пьяным.

Как сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, предварительно установлено, что 39-летний мужчина с пассажирами ехал на автомобиле «ВАЗ-21060» в состоянии алкогольного опьянения. При этом у него не было права на управление транспортным средством. Двигаясь по улице Савицкого в районе дома № 6 в селе Ракиты, он допустил столкновение с прицепом трактора «МТЗ-80» под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП один из пассажиров авто — 39-летний мужчина — скончался в медицинском учреждении. Водитель «ВАЗ» получил телесные повреждения, но госпитализация ему не понадобилась. Еще один его пассажир остался невредим. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.