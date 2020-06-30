Против Башарова не завели уголовное дело за избиение жен

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Полиция проверяла жалобы на избиение от бывших жен актера Марата Башарова, уголовные дела по этим фактам не завели. Об этом говорится в ответе первого замглавы МВД Александра Горового на запрос зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, пишет РИА Новости.

В письме указывается, что после проверок 7 марта 2015 года и 5, 6 января 2019 года уполномоченные должностные лица территориальных органов МВД отказали в возбуждении уголовных дел.

Комментируя ответ МВД, Пушкина заявила, что такие обращения в полицию будут оставаться без должного ответа до тех пор, пока не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия. «Прокуратура нарушений не выявила», — добавила она.

27 июня стало известно, что бывшая жена Башарова, актриса Екатерина Архарова подала заявление в полицию на экс-супруга. По словам актрисы, Башаров «перешел уже все границы», поскольку «ходил по передачам и, используя СМИ, распространял информацию, состоящую из 90 процентов лжи».

Башаров в телешоу «Секрет на миллион» признался, что избивал бывших жен, объяснив свои действия взрывным характером. После этого в интернете была опубликована петиция с требованием лишить его звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России.