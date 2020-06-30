ТНВД для погрузчиков и экскаваторов и гидроцилиндр для крана

ТНВД для погрузчиков – это топливный насос высокого давления, который необходим для осуществления впрыска дизельного топлива в цилиндр двигателя. ТНВД бывает:

Рядным;

V-образным;

Распределительным.

Рядные ТНВД представлены на сайте. Они оснащены насосной секцией, которая располагается в один ряд. Каждая секция подает горючее в определенный цилиндр двигателя. Многосекционные топливные насосы имеют расположение рядом друг с другом, такое расположение образует английскую букву V. Распределительные насосы высокого давления сконструированы таким способом, что одна насосная секция подает топливо в несколько цилиндров двигателя одновременно. Такие устройства могут подавать горючее в 6, 8, 12 или более двигателей в один и тот же момент.

Распределительные ТНВД бывают:

Одноплунжерные;

Двухплунжерные.

В одноплунжерных только один поршень качает горючую смесь в двигатель, тогда как в двухплунжерных устройствах этим заняты уже 2 поршня. ТНВД бывают механическими или электронными. Механические устройства оснащены механическим плунжером, в таком случае процесс нагнетания впрыска происходит одновременно. При этом к каждому цилиндру подается своя порция топлива, зависящая от давления, создаваемого движением плунжера.

Электронные ТНВД оснащаются топливными аккумуляторами. Именно туда насос под давлением нагнетает топливо под воздействием сжатых газов двигателя. Впрыск и нагнетание происходят раздельно. Электронный ТНВД обеспечивает более качественное смесеобразование и распыление, но из-за большой сложности конструкции считается прихотливым в эксплуатации. По этой причине более распространенным считается механическое устройство.

Гидроцилиндры для крана осуществляют возвратно-поступательные движения за счет преобразования энергии потока рабочей жидкости в механическую энергию движения штока. Гидроцилиндры бывают односторонними, работающими только в одну сторону, а на обратном пути, преодолевающие пружину. Также они бывают двухсторонними: при возвратном движении преодолевать пружину не надо.

Гидроцилиндр состоит из плунжера, штока, корпуса. В действие он приводится за счет нагнетания жидкости в корпус цилиндра. Плюсы применения:

простота эксплуатации;

несложный уход;

предохранение специализированной техники от сильных нагрузок.

Гидроцилиндр чувствителен к повышенному давлению, к загрязнению или несоответствию техническим параметрам рабочей жидкости, а также к загрязнению рабочей поверхности. Гидроцилиндры для кранов бывают для подъема стрелы, для опоры, для выдвижения выносных опор. Опорные используются для придания площадке крана горизонтального положения вне зависимости от рельефа на местности. Гидравлические цилиндры для подъема стрелы подбираются под модель крана, а также под расчетную грузоподъемность. Для длительной и надежной работы устройств рекомендуется следить за качеством гидравлической жидкости, а также своевременно менять уплотнители.