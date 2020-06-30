Паяные теплообменники и тепловые пункты

Паяные пластинчатые теплообменники применяются в массе отраслей промышленности, включая ситуации, когда монтаж простых пластинчатых агрегатов не рекомендован или невозможен. Паяные теплообменники отличаются широким диапазоном рабочих температур, что обуславливает их универсальность и повсеместное применение. Подробнее о различиях между моделями теплообменников и их характеристиками предлагаем ознакомиться здесь.
Где их устанавливают
Пластинчатый паяный теплообменник используется в промышленности, требующей передачи энергии между жидкими, а также паро- и газообразными средами. Технологии производства этого оборудования ежегодно улучшаются и прогресс стремительно развивается. На сайте вы можете посмотреть и приобрести теплообменники по низкой цене. Модели имеют подробное описание характеристик и четкое изображение, по которому покупатель предварительно видит товар перед покупкой.
Конструкция агрегатов предусматривает спаянные между собой нержавеющие пластины, что исключает риск утечки жидкостей и возможность их смешивания. Пайка осуществляется с применением медных материалов, также предусматривается в роли припоя нержавеющая сталь.
Их используют в системах горячего водоснабжения и отопления, при оборудовании тепловых сетей и пунктов в жилых или промышленных объектах, в бассейнах и других аналогичных случаях. Также пластинчатые паяные теплообменники – обязательный элемент климатизационной и холодильной техники, где их установка требуется в роли испарителей и конденсаторов. Встречаются они и в пищевой промышленности, где такие агрегаты устанавливаются как пастеризаторы молока и других напитков, охладителей и аналогичного оборудования.
Плюсы и минусы
Есть несколько достоинств, выделяющих паяные теплообменники среди аналогичного оборудования:
- Компактность. Конструкция не включает зажимную конструкцию, что позволяет добиться компактности, маленького веса и цены оборудования в сравнении с разборными пластинчатыми моделями, имеющими аналогичную мощность.
- Универсальность. Модели, произведенные по этой технологии, могут работать в условиях высоких нагрузок, отличаясь повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур. В подающем температуре может быть температура, достигающая 200 градусов, но это никак не скажется на долговечности технических характеристиках оборудования.
- Простота обслуживания. Текущее обслуживание паяных теплообменников не требуется. Поверхность пластин очищается от скапливаемой грязи только после того, как в процессе эксплуатации будет обнаружена заметная потеря теплообмена. Сама процедура очищения агрегата выполняется химической промывкой, требующей применения специальных химических средств, не разрушающих пластины и припой. Работа выполняется на протяжении 2-3 часов, что исключает продолжительные простои технологического процесса.
Чтобы избавиться от ухудшения технических характеристик агрегата во время его эксплуатации, рекомендуется исключить скопление нерастворимых отложений на поверхности пластин. Более подробно о тепловых пунктах, например, можно узнать здесь. Также следует избегать возможности попадания внутрь оборудования веществ, разрушительно влияющих на пайку.