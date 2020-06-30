Паяные теплообменники и тепловые пункты

Паяные пластинчатые теплообменники применяются в массе отраслей промышленности, включая ситуации, когда монтаж простых пластинчатых агрегатов не рекомендован или невозможен. Паяные теплообменники отличаются широким диапазоном рабочих температур, что обуславливает их универсальность и повсеместное применение. Подробнее о различиях между моделями теплообменников и их характеристиками предлагаем ознакомиться здесь.

Где их устанавливают

Пластинчатый паяный теплообменник используется в промышленности, требующей передачи энергии между жидкими, а также паро- и газообразными средами. Технологии производства этого оборудования ежегодно улучшаются и прогресс стремительно развивается. На сайте вы можете посмотреть и приобрести теплообменники по низкой цене. Модели имеют подробное описание характеристик и четкое изображение, по которому покупатель предварительно видит товар перед покупкой.

Конструкция агрегатов предусматривает спаянные между собой нержавеющие пластины, что исключает риск утечки жидкостей и возможность их смешивания. Пайка осуществляется с применением медных материалов, также предусматривается в роли припоя нержавеющая сталь.

Их используют в системах горячего водоснабжения и отопления, при оборудовании тепловых сетей и пунктов в жилых или промышленных объектах, в бассейнах и других аналогичных случаях. Также пластинчатые паяные теплообменники – обязательный элемент климатизационной и холодильной техники, где их установка требуется в роли испарителей и конденсаторов. Встречаются они и в пищевой промышленности, где такие агрегаты устанавливаются как пастеризаторы молока и других напитков, охладителей и аналогичного оборудования.

Плюсы и минусы

Есть несколько достоинств, выделяющих паяные теплообменники среди аналогичного оборудования:

Компактность. Конструкция не включает зажимную конструкцию, что позволяет добиться компактности, маленького веса и цены оборудования в сравнении с разборными пластинчатыми моделями, имеющими аналогичную мощность.

Универсальность. Модели, произведенные по этой технологии, могут работать в условиях высоких нагрузок, отличаясь повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур. В подающем температуре может быть температура, достигающая 200 градусов, но это никак не скажется на долговечности технических характеристиках оборудования.

Простота обслуживания. Текущее обслуживание паяных теплообменников не требуется. Поверхность пластин очищается от скапливаемой грязи только после того, как в процессе эксплуатации будет обнаружена заметная потеря теплообмена. Сама процедура очищения агрегата выполняется химической промывкой, требующей применения специальных химических средств, не разрушающих пластины и припой. Работа выполняется на протяжении 2-3 часов, что исключает продолжительные простои технологического процесса.

Чтобы избавиться от ухудшения технических характеристик агрегата во время его эксплуатации, рекомендуется исключить скопление нерастворимых отложений на поверхности пластин. Более подробно о тепловых пунктах, например, можно узнать здесь. Также следует избегать возможности попадания внутрь оборудования веществ, разрушительно влияющих на пайку.