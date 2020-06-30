41 новый случай COVID-19 обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 555.

По данным оперативного штаба РТ, все новые случаи контактные. 25 человек госпитализированы, 16 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Выздоровели всего 3 410 пациентов, в том числе 48 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 129. Умерли всего с начала эпидемии 16 человек.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 26, по два случая — в Арском, Зеленодольском и Тукаевском районах, по одному — в Набережных Челнах, Апастовском, Балтасинском, Буинском, Кукморском, Лаишевском, Нижнекамском, Нурлатском и Пестречинском районах.

Заболевшие по возрастным группам: до 18 лет — 2 человека, от 18 до 30 — 3, от 30 до 50 — 12, от 50 до 60 — 5, от 60 до 70 — 11, от 70 до 80 — 8.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 693 случая заражения коронавирусом, из них 30,2% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 647 849 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 412 650 человек, умерли 9 320. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (745), Московская область (301), Ханты-Мансийский АО (279), Свердловская область (276), Санкт-Петербург (253), Ямало-Ненецкий АО (248), Иркутская область (242), Нижегородская область (203).