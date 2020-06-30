Сенаторам США откроют доступ к документам о связи России и «Талибана»*

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Jonathan Ernst/Reuters

Американские сенаторы получат доступ к документам разведки о связи России и радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане, сообщает The Hill со ссылкой на сенатора от штата Аляска Лизу Мурковски.

По ее словам, несколько документов уже доступны для сенаторов в специально охраняемом помещении. При этом Мурковски выразила надежду на то, что для сенаторов проведут брифинг по данной теме.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане за вознаграждение. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

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