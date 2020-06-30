Тайные слабости знаков Зодиака, в которых они не признаются никогда и никому

У каждого знака есть свой секрет…

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 2 мин. Просмотров 4 Опубликовано 30.06.2020

У каждого знака Зодиака есть свой секрет, которым он, вероятно, ни за что не поделятся с нами.

ОВЕН

Они кажутся уверенными в себе, но в действительности их постоянно мучают сомнения. К тому же они постоянно критикуют себя, считая недостаточно совершенными.

ТЕЛЕЦ

Они боятся любых перемен, потому что их пугает неизвестность и непривычные для них вещи.

БЛИЗНЕЦЫ

Они всегда скрывают свое плохое настроение и грусть, поскольку желают производить впечатление исключительно счастливых и довольных жизнью людей.

РАК

Они никогда полностью не доверяют людям, которые их окружают.

ЛЕВ

Они хотят, чтобы другие нуждались в них 24 часа в сутки, потому что именно благодаря этому чувствуют себя сильнее и увереннее.

ДЕВА

Они ищут у окружающих одобрения того, что делают и чем занимаются в жизни. Хотя никогда в этом не признаются.

ВЕСЫ

Они не умеют и не знают, как говорить другим «нет».

СКОРПИОН

Их мучает страх неудачи.

СТРЕЛЕЦ

Они страдают из-за эгоизма других людей, но при этом делают вид, что все в порядке.

КОЗЕРОГ

Они сомневаются в собственной ценности и постоянно задаются вопросом, достаточно ли они хороши.

ВОДОЛЕЙ

Они втайне боятся, что люди на самом деле не принимают их такими, какие они есть.

РЫБЫ

Вместо того, чтобы разрешать конфликтные ситуации и находить общий язык с людьми, с которыми возникает недопонимание, они предпочитают убегать от проблем.

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