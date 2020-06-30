Сколько жизней россиян спасли ограничительные меры властей: эксперты все посчитали

Эксперты ВШЭ выпустили доклад «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу?»

Как минимум жизни 80 тысяч россиян удалось спасти от смерти введением ограничительных мер. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики. Свои расчеты они изложили в исследовании «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу?» При этом четко обозначено, что входит в ограничительные меры – режим самоизоляции, маски, работа на удаленке.

Но в случае, если бы власть и население России полностью проигнорировали сообщения о пандемии, не приняли бы никаких мер, то теоретически число смертей могло достигнуть 3,8 миллиона, говорится в исследовании. «Предельное количество дополнительных смертей в период эпидемии могло бы достигнуть 3,79 млн человек (2,6% населения) при условии отказа от использования каких бы то ни было защитных механизмов как со стороны общества, так и властей», — отмечено в исследовании.

Принятые правительством комплексные меры (санитарно-эпидемиологические, экономические) смогли предотвратить потерю 0,06% населения, резюмируют авторы.

Также указан алгоритм подсчета: рассчитали разницу между прогнозной оценкой количества смертей (с учетом введенных ограничений и без ограничений) и фактической смертностью с 1 марта по 24 июня (20-25 тысяч человек), приводит «Коммерсант» данные из исследования. Эксперты пояснили, что ссылались исключительно на официальные данные о числе смертей непосредственно от коронавирусной инфекции, статистики по смертям, где коронавирус стал косвенной причиной.

Исследователи посчитали необходимым сравнить российские данные со статистикой тех стран, которые не вводили ограничительные меры. Так, в Бразилии, где не было карантина, на сегодняшний день насчитывается 1,3 млн заболевших, тогда как в России, по данным на 30 июня, 647 849 заболевших, умерли 9 320 человек.

В то же время они обращают внимание на то, что властям помогла и сознательность граждан, так что «невозможно надежным образом разделить эти эффекты». Как пояснил изданию директор по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрей Жулин, большинство россиян – это хорошо образованные люди и могут адаптироваться к новым обстоятельствам.

Авторы доклада оговариваются, что данные, содержащиеся в исследовании, предварительные, поэтому и должны восприниматься с учетом уточнений в будущем, к тому же нет полных данных по бессимптомному количеству инфицированных и пр. В свою очередь Znak.com приводит данные исследователей из британского Imperial College London, которые утверждают, что карантинные меры в Европе позволили сохранить около 3,1 млн жизней, но если бы карантина не было, что пандемия бы уже закончилась. Они объясняют это тем, что население бы выработало коллективный иммунитет.

Всемирная организация здравоохранения в начале июня привела свои данные по смертности от коронавируса в мире. Так, с начала пандемии до 8 июня во всем мире от нового вируса умерли 404 396 человек. Всего же были заражены свыше семи миллионов. И ВОЗ продолжает нагнетать атмосферу, пугая мир второй, более страшной («очень разрушительной») волной.

Фото: Антон Ваганов / Reuters