В Турции за решёткой вместе со своей матерью оказался 10-дневный ребёнок

Об этом сообщает Bianet.

Супруг Ойунлу и отец детей Исмаил Озден рассказал в интервью изданию, что подал жалобу на прокурора и судью, занимающимися делом его жены.

«У моего ребёнка ещё даже имени нет. Судья вошёл в кабинет прокурора, и, после того как он его покинул, моя супруга оказалась арестованной», — отметил отец. Пара и их дети ждали в здании суда после того, как Ойунлу дала показания в связи с обвинениями в пособничестве террористической организации.

Судья также встретился с несколькими солдатами до вынесения постановления об аресте, заявил Озден.

«Почему прокурор говорил с судьёй в его кабинете прежде, чем требовать ареста?» — спросил он.

Озден сказал, что он также обеспокоен ситуацией с COVID-19 в тюрьме Диярбакыр, куда были направлены Ойунлу и их дети. По словам отца, у новорождённой была глазная инфекция, и ему не разрешили отвезти её в больницу на лечение.

Он также подчеркнул, что из-за стресса его супруга перестала кормить грудью и с трудом справляется с новорождённой малышкой и двухлетним ребёнком.

«Она рассказала мне, что двухлетняя дочь всё время стучит в дверь и плачет», — рассказал он. Все трое были помещены в отдельную камеру из-за карантинных мер в тюрьмах.

«Насколько был необходим арест женщины, которая только что родила во время пандемии?» — задаётся вопросом адвокат Эмин Чобан, председатель правозащитного центра ассоциации адвокатов в южной провинции Диярбакыр.

Чобан не мог ответить на этот вопрос, так как в материалах дела Ойунлу содержится приказ о конфиденциальности.

По словам Чобана, в турецких тюрьмах находятся более 700 детей, отбывающих наказание вместе со своими матерями. Адвокат добавил, что турецкий закон допускает отсрочку наказания матерям с маленькими детьми, и женщины должны быть условно-досрочно освобождены, особенно во время предварительного заключения.

«10-дневный и двухлетний ребенок не в состоянии причинить вред государству. Ордер на арест не имеет смысла. Это жестокая практика», — указал защитник.

Вместе с тем депутат прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Омер Фарук Гергерлиоглу заявил, что правительство приняло закон, «согласно которому беременные женщины и женщины с детьми младше 18 месяцев не могут содержаться в предварительном заключении». «Но суды не учитывают этот закон», — указал он.

Гергерлиоглу напомнил о женщине на седьмом месяце беременности, которая находилась в тюрьме в Анкаре рискуя потерять ребёнка из-за условий содержания в тюрьме.

«Если с этими женщинами что-то случится, ответственность несут судьи, нарушающие закон», — заявил депутат ДПН.