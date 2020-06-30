Россияне интересуются, кому повысят пенсии с 1 июля 2020

Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин назвал категорию пенсионеров, которая получит солидную денежную прибавку уже на следующей неделе.

Кому поднимут пенсии с 1 июля 2020 годаПо словам Топилина, с 1 июля для пенсионеров, которые являются опекунами, будет возвращен механизм индексации пенсий.

Ранее эти граждане признавались работающими в силу несовершенства законодательства, поэтому пенсии на общих правилах им не индексировались. Однако с 1 июля ситуация изменится.

Глава ПФР отметил, что получить прибавку смогут более 40 тысяч человек по всей стране.

«Мы уже провели почти все перерасчеты. Прибавка для каждого пенсионера, безусловно, будет индивидуальной. Во-первых, пенсия разная. Во-вторых, будет восстановлена индексация в зависимости от того периода, когда пенсия была назначена. У кого-то это было два года назад, значит, индексация будет за два года, у кого-то – за три года», – добавил Топилин.

По его словам, в среднем прибавка составит около 3000–3500 рублей. «Это достаточно серьезная прибавка», – подчеркнул руководитель организации.

Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, отделение Пенсионного фонда актуализировало списки пенсионеров-опекунов и сформировало необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.По предварительным оценкам, 45,8 тыс. приемных родителей-пенсионеров получат повышение выплат в результате утвержденных изменений.