В Кремле отказались обсуждать амнистию

В Кремле не участвуют в обсуждении темы амнистии, приуроченной к 75-летию Победы. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Идея амнистии к 75-летию Победы не обсуждается», — заметил официальный представитель Кремля.

Ранее в Госдуму было внесено несколько проектов постановлений об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, в том числе предполагавших освобождение для осужденных по политическим делам, например в рамках так называемого «московского дела».

Амнистия в 2020 году будет или нетРоссийский правозащитник Андрей Бабушкин допустил амнистию после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом он заявил на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Я исхожу из того, что надо амнистировать тех, кто может исправиться и тех, чьи действия не повлекли необратимых последствий. Плюс к остальным людям можем применить амнистию 2000 года – снять полгода», — считает правозащитник.

Андрей Бабушкин также уверен, что пожизненное заключение за многочисленные преступления являются неэффективной и антигуманной мерой наказания.

«Такая схема наказания – людоедская. Она не сокращает рецидив ни на один процент и ведет к переполнению тюрем», — заявил он.

Последняя на сегодня амнистия в России была в апреле 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно данным ФСИН, тогда на свободу вышли 213 455 человек.