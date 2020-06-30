1 июля вступают в силу изменения в правила дорожного движения

В России с 1 июля нынешнего года вступит в действие целый ряд нововведений в «Правила дорожного движения». Будут введены новые, более жесткие правила ввоза в страну автомобилей с правосторонним расположением руля.Изменения ПДД с 1 июля 2020 годаАвтоэксперт рассказал, какие изменения ждут ПДД с 1 июля. Основные моменты Святослав Данилов разобрал в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Так, по словам эксперта, водителей ждут два основных изменения. С 1 июля вводятся новые правила медицинского освидетельствования. Теперь нарколог сможет отправить водителей за дополнительными анализами. Это сделано для того, чтобы более точно выявлять у пациентов хронические алкоголизм или наркоманию.Также вводятся новые нормы импорта праворульных автомобилей. С 1 июля под запрет попадает импорт автомобилей категорий М2 и М3 — это самосвалы, спецтехника и пассажирские автобусы.При этом правила по тюнингу переносят еще на год. Тогда вступит в силу новый регламент об оформлении тюнингованных автомобилей. Теперь машину нужно будет проверять в специальных лабораториях. Их специалисты должны будут изучить, не представляет ли изменение, внесенное в конструкцию авто, опасности на дорогах. Сложность заключается в том, утверждает Данилов, что таких лабораторий в стране очень мало.В соответствии с новыми правилами, владельцу транспортного средства нужно получить разрешение в ГИБДД, если он собирается изменять конструкцию своего транспортного средства, ставя на него газовую установку, фаркоп, силовые бампера, экспедиционные багажники, совершенствовать салон авто, заменяя кресла или проводить другие работы для тюнинга.

Когда все планируемые работы будут завершены, автомобиль необходимо доставить в техническую лабораторию, чтобы провести экспертизу, по результатам которой будет составлен протокол. Данный документ предоставляется в ГИБДД, чтобы получить новые СТС и ПТС.По новым правилом обязательным является оснащение тахографом всех автобусов (категория М2 и М3), троллейбусов и трамваем. Это требование Правительство РФ установило своим Постановлением №382 от 30.03.19 г.Реализация данного требования обеспечивает контроль за тем, как водители соблюдают установленные режимы труда и отдыха, что позволяет повысить безопасность дорожного движения.Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение № 219 «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов», согласно которому устанавливается запрет на ввоз на территорию России такие виды автомобильной техники с правосторонним размещением руля: микроавтобусы, минивены и другие пассажирские автомобили, если в них больше 8 посадочных мест; самосвалы; спецтехнику; рефрижераторы; грузовики, оснащенные манипуляторами; автобусы (категория М2 и М3).На ввоз легковых автомобилей с правосторонним размещением руля запрет не вводится, но каждое такое транспортное средство должно пройти индивидуальную сертификацию по результатам которой выдается свидетельство, подтверждающее безопасность конструкции (СБКТС). Право на выдачу данного документа имеют только аккредитованные испытательные лаборатории. Но доехать до такого учреждения своим ходом без наличия свидетельства нельзя.