Россияне интересуются, кому повысят пенсии с 1 июля 2020

Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин назвал категорию пенсионеров, которая получит солидную денежную прибавку уже на следующей неделе.Кому поднимут пенсии с 1 июля 2020 годаПо словам Топилина, с 1 июля для пенсионеров, которые являются опекунами, будет возвращен механизм индексации пенсий.Ранее эти граждане признавались работающими в силу несовершенства законодательства, поэтому пенсии на общих правилах им не индексировались. Однако с 1 июля ситуация изменится.Глава ПФР отметил, что получить прибавку смогут более 40 тысяч человек по всей стране.

«Мы уже провели почти все перерасчеты. Прибавка для каждого пенсионера, безусловно, будет индивидуальной. Во-первых, пенсия разная. Во-вторых, будет восстановлена индексация в зависимости от того периода, когда пенсия была назначена. У кого-то это было два года назад, значит, индексация будет за два года, у кого-то – за три года», – добавил Топилин.По его словам, в среднем прибавка составит около 3000–3500 рублей. «Это достаточно серьезная прибавка», – подчеркнул руководитель организации.Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, отделение Пенсионного фонда актуализировало списки пенсионеров-опекунов и сформировало необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.По предварительным оценкам, 45,8 тыс. приемных родителей-пенсионеров получат повышение выплат в результате утвержденных изменений.