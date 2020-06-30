Названо количество россиян, поддержавших поправки в Конституцию

76% россиян, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, поддержали вносимые изменения в основной закон страны. 23,6% проголосовали против. Об этом свидетельствуют результаты анонимного опроса ВЦИОМ, проводившегося на выходе с избирательных участков.Экзит-полы проводились 25-28 июня на 800 участках в 25 регионах. Всего к вечеру 28 июня в опросе приняли участие 163?124 человека. 70,6% респондентов ответили на вопрос, 29,4% отказались от ответа.Против поправок проголосовали 23,6% опрошенных. Еще 0,4% респондентов сказали, что испортили бюллетень.Самыми важными россияне считают «социальные и патриотические» поправки в Конституцию РФ, сообщают «Известиям» со ссылкой на директора ВЦИОМ Валерия Федорова.

«Два главных блока: социальный и патриотический. Первый — про МРОТ, индексацию пенсий, бесплатное медицинское обслуживание. Патриотический — про приоритет Конституции над международными договорами и соглашениями, запрет вести переговоры об отчуждении территории, запрет чиновникам иметь иностранную собственность», — сказал Федоров.Федоров также подчеркнул, что серьезнее всего к голосованию подходят люди старшего возраста. В целом ожидаемое число проголосовавших продолжает расти, россияне все активнее включаются в процесс.Напомним, изначально голосование по поправкам было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Российский президент Владимир Путин назвал подходящей датой для голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Всероссийский опрос проходит в России с 25 июня по 1 июля включительно. В местах для голосования избирателям выдают брошюры, объясняющие суть поправок, включая защиту русского языка, индексации пенсий и закрепление основы для сильного президента.