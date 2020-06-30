Российские военные в Сирии проголосовали по поправкам в Конституцию

Остановить прослушивание

close





Reuters

Российские военные, которые сейчас находятся в Сирии, приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России, передает«Интерфакс».

Свои голоса военнослужащие отдали на российской авиабазе Хмеймим, пункте материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус, на удаленных наблюдательных постах и местах дислокации военной полиции, а также в отделах Центра по примирению враждующих сторон.

Уточняется, что голосование прошло с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

По данным агентства, на авиабазе Хмеймим в честь данного события играл военный оркестр.

Голосование по Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.