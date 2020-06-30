У вице-премьера Киргизии выявили COVID-19

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У вице-премьера Киргизии выявили COVID-19
У вице-премьера Киргизии выявили COVID-19

Depositphotos

У одного из вице-премьеров Киргизии Эркина Асрандиева выявили новую коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб страны.

Заболевание протекает в легкой форме, заместитель главы правительства продолжает работу в дистанционном режиме, отметили в штабе.

Кроме того, из-за контакта с заболевшим на карантин отправлены руководитель аппарата правительства Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

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