​В Татарстане с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги. Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу может быть как выше, так и ниже предельного уровня, но в среднем по региону коммунальные платежи не могут вырасти больше установленного порога. В Татарстане он, согласно распоряжению правительства РФ, составляет 4%.

Судя по информации на сайте госкомитета РТ по тарифам, стоимость газа вырастет на 3% — с 29,49 рубля за 1 кг до 30,37 рубля. Повышение тарифов на тепловую энергию приводится в таблице. К примеру, стоимость тепловой энергии, поставляемой АО «Татэнерго» в Казани, увеличится на 3,9%.

Цена на электричество в случае с одноставочным тарифом для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, вырастет с 3,78 рубля за 1 кВт. ч до 3,93 рубля. Рост цен на теплоноситель приведен в таблице.

Тариф на вывоз ТКО в западной зоне РТ с 1 июля вырастет на 4% до 380,50 рубля за кубометр, в восточной зоне — также на 4% до 380,52 рубля за кубометр.

В апреле в Госдуме предложили заморозить уровень индексации платы за услуги ЖКХ. В начале июня на эту инициативу обратил внимание министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. Он предупредил, что отмена повышения тарифов приведет к появлению достаточно серьезной проблемы с недофинансированием.

Если не будет индексации, то только по воде и теплу выпадающие доходы могут составить около 300 млрд рублей, заявили ранее в минстрое. Никакое решение о заморозке на данный момент не принято.