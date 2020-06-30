«Да вы кто? Вы чмо последнее!»: Волочкова устроила скандал в Дивеево

Звезда нарушила режим самоизоляции и оскорбила полицейских.

44-летняя балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в селе Дивеево Нижегородской области. Она нарушила ограничительные меры, которые были введены в связи с режимом самоизоляции во время пандемии коронавируса. Звезда не захотела сначала отсидеться в изоляции 14 дней, а сразу посетила монастырь. На место приехали стражи правопорядка. При этом на полицейских были медицинские маски, вот на Волочковой – нет. Действительно, зачем?

В отношении звезды был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3. Подписывать протокол Волочкова явно не хотела, зато спорила и угрожала стражам правопорядка, отмечая, что вот она живет в роскошном доме, у нее есть деньги и связи. «Я своим именем все урегулирую!» — заявляла она.

Еще на этапе составления протокола стало понятно, что балерина не намерена идти навстречу блюстителям порядка.

Полицейский: Номер телефона.

Волочкова: А зачем вам мой телефон? Вы хотите мне позвонить?

Полицейский: Место работы.

Волочкова: Страна. Россия. Прима-балерина всея Руси!

После тщетных попыток выяснить официальное место работы, стража правопорядка стали требовать записать громкое «прима-балерина вся Руси». Волочкова даже стала выхватывать протокол.

«Если бы вы были мужиками нормальными, вы бы пожали мне руку и сказали: «Анастасия, вы большая молодец!». А вы занимаетесь какой-то «…» просто. Ты хочешь урегулировать процесс? Я урегулирую его своим именем, ре-бя-та!! Своим именем. Потому что вы – не мужчины», — заявила Анастасия.

Присутствующие спокойно пытались объяснить балерине, где она не права и что нарушила.

«Я вам объясняю, что вы должны, согласно нашему законодательству, соблюсти режим самоизоляции, в течение 14 дней соблюсти карантин. Вы въехали в зону карантина и вы должны соблюдать наше законодательство. Если вы нарушаете, мы имеем право обратиться в Роспотребнадзор за дальнейшими действиями», — объяснил представитель местной администрации.

Полицейские призвали уважать местное законодательство, а также присутствующих, которым она хамила. В итоге закончилось оскорблениями в адрес мужчин.

«Да вы кто? Вы чмо последние! Вы кто вообще? Говно!» — выпалила артистка.

Полицейский напомнил зазнавшейся звезде о предусмотренной ответственности за оскорбление представителей власти при исполнении. Но Волочковой было все равно. Она пригрозила, что позвонит влиятельному другу. Единственная «радость» — балерина все-таки успела помолиться, как и хотела.

Напомним, что ранее ведущая Дана Борисова, которая считает себя экспертом по зависимостям, назвала Волочкову алкоголичкой. По ее мнению, у балерины явные проблемы с алкоголем. Она даже вызвалась ей помочь. Анастасия Юрьевна оскорбилась, естественно отрицая, что у нее есть проблемы со спиртным, и подала в суд на Борисову.