Какая букмекерская контора России лучше в 2020 году?

Лучшие букмекеры для ставок на спорт — в этом топе. Чтобы определить, какая букмекерская контора лучше в России, «Чемпионат» анализирует 8 характеристик, учитывает отзывы игроков и мнение редакции. Список лучших легальных букмекерских компаний обновляется онлайн — и актуален на 2020 год подробно на сайте Keepon .Выбирая самую лучшую БК России для ставок на спорт в интернете, обратите внимание на выделенных букмекеров в топе списка.

ФОНБЕТ — самая лучшая БК России в интернете

Компания ФОНБЕТ — букмекерская контора с лучшей репутацией в России. Компания принимает ставки на спорт с 1994 года по лицензии ФНС РФ №4. В 2016 году БК стала членом СРО «Ассоциация букмекерских контор» и подключилась к ЦУПИС на базе АО «КИВИ Банка» для приема ставок в интернете. Этот букмекер работает онлайн и приглашает клиентов в 1000+ пунктов приёма ставок по России.

«Чемпионат» считает ФОНЕТ лучшим спортивным букмекером России. Компания предлагает клиентам авторскую линию на сотни событий в день и самые совершенные лайв-ставки на рынке. Маржа коэффициентов ФОНБЕТ около 7% в лайве и прематче, причем БК дает повышенные коэффициенты на топ-события.

Каждого нового игрока ждет бонус до 10 000 рублей во фрибетах.

Отзывы на лучшие букмекерские конторы в 2020 году говорят в пользу ФОНБЕТ. По утверждению читателей, компания рассчитывает ставки и перечисляет деньги за считанные секунды, а служба поддержки круглосуточно помогает игрокам и отвечает на любые вопросы по телефону, live-чату и электронной почте.

ФОНБЕТ ещё и самая лучшая БК контора в интернете: мобильные приложения на iOS и Android, приложения для Windows и MacOS отвечают высшим стандартам.

«Лига Ставок»

«Лига Ставок» — еще одна БК в топе лучших букмекерских контор «Чемпионата». Этот букмекер принимает ставки с 2007 года. У компании лицензия ФНС РФ №6. БК входит в Первую СРО и подключена к Первому ЦУПИС.

Линию «Лиги Ставок» отличает эксклюзивная роспись на РПЛ. Маржа в коэффициентах достигает 8%. Вывод денег со счёта букмекера занимает от нескольких минут до трёх рабочих дней. Новые клиенты получают бонус — фрибет до 3000 рублей. У «Лиги Ставок» есть приложения на iOS и Android.

«Олимп»

БК «Олимп» входит в рейтинг лучших букмекерских контор с 2019 года. В 2012 году этот букмекер получил новую лицензию ФНС №26 в России, но первую ставку принял намного раньше — в 2004 году. Компания состоит в СРО «Ассоциация букмекерских контор» и подключена к ЦУПИС АО «КИВИ Банка».

В БК «Олимп» дают широкий выбор ставок и коэффициенты с маржой до 9%. Вывод средств длится до получаса, но в некоторых случаях достигает трёх суток. Для новых клиентов есть бонус — фрибет за регистрацию до 10 000 рублей.

В мобильных приложениях Olimp на iOS и Android клиентам доступны все опции главного сайта, включая прямые видеотрансляции спорта.

«Винлайн»

«Винлайн» — еще один участник списка самых лучших букмекерских контор в России для ставок на спорт онлайн. Компания существует с 2009 года, работает по лицензии ФНС РФ №7, входит в Первую СРО и подключена к Первому ЦУПИС.

Выбор ставок в росписи Winline средний, маржа в коэффициентах около 8%. Вывод средств в «Винлайн» занимает от нескольких минут до трёх рабочих дней.

Букмекер дает бесплатную ставку на 1000 рублей за установку приложения. Мобильных приложений два — на iOS и Android, с основным функционалом сайта.

Служба поддержки отвечает 24/7 по телефону, электронной почте и в live-чате.

«Париматч»

«Париматч» принимает ставки на спорт в России с 2009 года по лицензии ФНС РФ №12. Букмекер подключен к Первому ЦУПИС и входит в Первую СРО.

Широта линии и роспись в Parimatch выше среднего, маржа в коэффициентах — достигает 9% и больше всего в лайве. Вывод денег на банковскую карту в «Париматч» длится до трёх рабочих дней, а остальными способами около минуты.

Букмекер даёт новичкам бонус на сумму 1000 рублей.

В мобильных приложениях «Париматч» на Android и iOS — все функции сайта.

Техническая поддержка этой компании работает круглосуточно и общается с клиентами по электронной почте, телефону и в Live-чате.

«Бетсити»

Компанию «Бетсити» основали в 2003 году. С 2009 года она работает по лицензии ФНС РФ №5. «Бетсити» состоит в Первой СРО и подключена к Первому ЦУПИС.

В букмекерской конторе Betcity широкий выбор ставок до начала игры и средний во время события. Маржа в коэффициентах доходит до 10% в лайве. Эта БК предоставляет бонус на первый депозит до 10 000 рублей.

Вывод средств со счёта в «Бетсити» занимает до трёх суток при запросе на банковскую карту и около минуты по другим способам. У компании есть мобильные приложения на iOS и Android, а также приложение для Windows.

Служба поддержки «Бетсити» отвечает клиентам 24 часа в сутки по электронной почте и по телефону, а также в лайв чате.

«1хСтавка»

Букмекерская контора «1xСтавка» принимает ставки с 2010 года по лицензии ФНС РФ №17. Букмекер входит в Первую СРО и подключён к Первому ЦУПИС для переводов интерактивных ставок. У компании более 700 пунктов приёма ставок по России. Новичкам эта БК даёт приветственный бонус на сумму до 4000 рублей.

Выбор ставок в росписи «1хСтавки» широкий, маржа средняя.

«1хСтавка» выводит деньги на банковскую карту до трёх дней, а по остальным способам — в течение нескольких минут. У компании есть приложение ПК для разных версий Windows, а ещё мобильные приложения на iOS и Android.

Техническая поддержка «1хСтавка» работает круглосуточно и отвечает в Live-чате, по электронной почте и по телефону.