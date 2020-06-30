30 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Мануйло и Савелий отмечается 30 июня 2020 года (дата по старому стилю – 17 июня). В этот день православная церковь почитает память трех братьев-мучеников: Мануила, Савела и Исмаила.

Какой праздник сегодня, 30 июняТри брата были родом из знатной персидской семьи. Их отец поклонялся языческим богам. Мать была христианкой. Она привила сыновьям любовь и веру в Бога. Когда братья выросли, они выбрали военную службу. Для переговоров о мире царь Персии назначил их делегатами и отправил к императору Юлиану.

Правитель встретил посланников со всеми почестями. Но когда воины отказались участвовать в обряде жертвоприношения, приказал арестовать их и подвергнуть пыткам. Мучеников подвесили на дереве, а в тела вбили гвозди и спицы, после чего отрубили им головы. Когда хотели сжечь их останки, произошло землетрясение. Оно поглотило тела мучеников, вернув только через два дня усердных молитв. Произошло это в 362 году.

Какой православный праздник сегодня, 30.06.2020

По церковному календарю 30 июня поминают Святого Шалву Ахалцихского – блестящего полководца царицы Тамары.

Великая царица за преданность, доблесть и отвагу даровала ему титул князя Ахалцихского, а за бескорыстность в службе пожаловала звание главнокомандующего.

Во время царствования Русудан, дочери царицы Тамары, полчища Джалал-Эд-Дина ворвались в Грузию. Шесть тысяч грузин встали насмерть около села Гарниси против 200-тысячной армии.

Грузинские войска возглавлял в то время полководец Иоанн Атабек. Шалве и Ивану Ахалцихским — отважным и доблестным братьям — главнокомандующий поручил командование передовым отрядом, а сам остался для решающего боя в основных частях войска.

Малочисленный передовой отряд грузин бесстрашно ввязался в бой с вражеским войском, численно намного преобладающим. Братья бились самоотверженно, тщетно ожидая от главнокомандующего поддержки.

Летописец пишет, что Иоанн Атабек не захотел помощь братьям из-за зависти — шесть тысяч грузин погибло в этой неравной битве. Иван Ахалцихский был убит, а Шалву, взяв в плен, доставили к Джалал-Эд-Дину.

Увидев знаменитого на Востоке полководца, он очень обрадовался и принял его с почестями. Но когда понял, что не сможет уговорить Святого принять мусульманство, приказал пытать его. После продолжительных пыток мученик умер в темнице в 1227-м.