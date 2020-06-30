Дочь Заворотнюк лишилась части волос

Девушка хотела порадовать себя и покрасить волосы после того, как салоны красоты вновь начали работу. К несчастью, навести красоту не получилось — после процедуры появились неприятные последствия.

Анна Заворотнюк решила посетить один из модных столичных салонов. Как отметила девушка, его посещают различные звезды и медийные личности. В связи с этим, сомнений в профессионализме сотрудников не возникло. К сожалению, доверившись мастеру, дочь известной «Няни» лишилась части волос. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

После нанесения краски, волосы замотали фольгой. Анна почувствовала неприятные ощущения (волосы нагрелись) и поделилась своим беспокойством с мастером. Он же уверил, что подобная реакция совершенно нормальна. После того, как краска была смыта, Заворотнюк увидела результат. Половина волос напоминала мочалку, а одна из прядей и вовсе осталась в руке после того, как девушка решила ее взять.

В итоге, денег за процедуру не взяли, а салон подарил средства по уходу, сообщив, что готов помочь с восстановлением. Девушка оказалась возмущена, ведь она совершенно не планировала стричь свои длинные волосы.

Состояние Анастасии ЗаворотнюкДочь Анастасии Заворотнюк не часто делится последними новостями о самочувствии актрисы.

Об этом стало известно 2 апреля. Обо всем рассказала старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк. Девушка редко комментирует заболевание своей матери, но иногда отвечает на вопросы переживающих поклонников. Так, она заявил, что все хорошо, но никаких подробностей не предоставила.

Напоминаем, что слухи о заболевании Заворотнюк ходят уже несколько месяц. Семья знаменитости старается лишний раз не поднимать эту тему, хотя очевидно, что речь идет о серьезном недуге.