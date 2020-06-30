Будет ли 30 июня 2020 года сокращенным рабочим днем

1 июля, в соответствии с указом президента «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», в России пройдет голосование за принятие поправок к основному закону. В свою очередь, как следует из п. 5 статьи 2 Закона РФ о поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ, если днем общероссийского голосования определен рабочий день, то этот день является нерабочим.

30 июня 2020 сокращенный день или нетСокращёнными в России являются только предпраздничные рабочие дни. Причём такие, которые стоят в календаре непосредственно накануне официального государственного праздника, а не накануне связанных с ним длинных выходных.

К примеру, если праздник выпадает на воскресенье, пятница накануне не будет коротким днём. А вот суббота для тех, кто работает по шестидневному графику — станет таковым.

Все праздничные дни, которые дают право на дополнительные дни отдыха, перечислены в Трудовом кодексе. Это восемь праздников — от Нового года в январе до ноябрьского Дня народного единства. С ними связано 14 дополнительных выходных в течение года (из-за того, что на Новый год положено сразу семь нерабочих дней).

Сокращаются на один час в России только те рабочие дни, которые предшествуют перечисленным в ТК праздникам. В 2020 году для тех, кто работает в режиме пятидневной рабочей недели, таких дней в общей сложности пять. Для работающих по шестидневке — семь коротких рабочих дней. Полный список сокращённых дней этого года можно найти здесь.

Статус дня голосования 1 июля 2020 года — просто нерабочий день (подробнее об официальном статусе этой среды со ссылками на законы читайте здесь). То есть, предстоящая среда будет скорее похожей на воскресенье, чем на прошедший недавно День России или любой другой праздничный день, упомянутый в Трудовом кодексе.

Выходной объявили для того, чтобы россияне в основной день голосования могли прийти на избирательные участки и высказаться по поводу предложенных изменений в Конституцию.

А значит, вторник, 30 июня 2020 года — это полный рабочий день в России. Он не будет сокращённым, поскольку не является предпраздничным.