Карантин в Новосибирске продолжает действовать

Про коронавирус, социальную дистанцию и масочный режим жители Новосибирска в очередной раз забыли в прошедшую субботу. Массовое скопление горожан можно было наблюдать на всех городских пляжах.Официальное открытие пляжей в Новосибирске запланировано на 1 июля. В этом году из 12 городских пляжных территорий откроется только 6. В Новосибирске готовы к приёму посетителей два пляжа: пляж «Звезда» и ПКиО «У моря Обского». Пляж «Бугринская роща» также активно готовится к летнему сезону.»Мы активно готовимся к сезону, который, надеемся, всё же будет. Как только снимут ограничения, будем решать, когда открывать пляж. Сейчас идут водолазные работы, проводятся пробы воды и песка», — говорил ранее администратор бугринского пляжа Роман Канавин.

На сегодняшний день в Новосибирске действует режим всеобщей самоизоляции – он продлён на неопределенное время. Также жители региона обязаны соблюдать масочный режим в общественном транспорте и других людных местах.В Новосибирске впервые за долгое время выявили меньше ста новых случаев заражения коронавирусом; скончались ещё четверо.По состоянию на 29 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 5769 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 98 новых случаев.Также в штабе сообщили ещё о четырёх случаях летального исхода от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались ещё трое мужчин – 67, 71 и 79 лет – и одна женщина, ей было 66 лет. Всего в Новосибирской области зафиксирован 91 случай летального исхода из-за COVID-19.