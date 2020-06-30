Экс-жена Ефремова назвала версию ДТП с его участием

Экс-супруга Михаила Ефремова — Ксения Качалина — озвучила свою версию, почему актер мог устроить в Москве смертельную аварию.По ее мнению, он «испытывает страшные муки из-за сильной астмы». Этим и объясняется наличие в его крови следов наркотиков. Качалина предположила, что у актера мог быть приступ удушья, что и стало причиной потери управления внедорожником, а затем и ДТП.Сама Качалина категорически отрицает обвинения в том, что сама помогла тогда еще мужу пристраститься к запрещенным веществам. Бывшая супруга также отметила, что слухи о том, что она сумасшедшая, распространяются специально.Отметим, что ранее Качалина обвинила дочь Анну Марию в том, что та хочет упрятать ее в психбольницу, а отца — в тюрьму.

Михаил Ефремов сегодня, 30 июня, новостиНаходящийся под домашним арестом артист Михаил Ефремов смотрит спортивные каналы и телеканал «Культура». Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на слова адвоката Эльмана Пашаева.Юрист добавил, что по его просьбе Ефремов старается избегать выпусков новостей. «А то будет смотреть, с ума сойдёт. Ничего. Ждет решения суда, приговора», — отметил Пашаев.Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada в центре Москвы. 57-летний водитель отечественной машины скончался. Следствие установило, что актёр был за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В настоящее время он находится под домашним арестом. Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности смерть человека.Актёр пообещал оказать помощь семье погибшего, но родственники заявили, что не примут от него денег. Потерпевшими по делу признаны трое родственников погибшего.