Господарі залишили їжу на плиті і заснули: у Нововолинську ледь не згоріла квартира

29-го червня близько 16:30 у Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському, 25А задимілася квартира. Очевидці побачили дим, який йшов з вікна помешкання на 5-му поверсі «малосімейки» та викликали рятувальників.

На місце оперативно прибули дві машини 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Нововолинська, – передає видання “БУГ“.

Рятувальники, озброївшись необхідним знаряддям, потрапили в квартиру. На щастя, біди не трапилося.

Як виявилося, задимлення сталося на кухні через залишену їжу на плиті. Господарі в цей час спали.

Сусіди розповідають, що мешканці квартири зловживають алкогольними напоями.