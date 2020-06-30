В Москве скончались еще 35 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 35 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число умерших с COVID-19 в городе увеличилось до 3796

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 23 скончавшихся.