Лимит по программе льготных кредитов под 2% вновь увеличили

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, 28 апреля 2020 года
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Правительство России увеличило лимит по программе кредитования под 2% для предприятий из числа наиболее пострадавших из-за COVID-19 при условии сохранения рабочих мест.
Изначально лимит по этой программе составлял 248 млрд рублей, в июне его увеличили до 352 млрд рублей.
«Лимиты сейчас составляют 468 млрд рублей», — цитирует главу Минэкономразвития Максима Решетникова «Интерфакс».
По его данным, в настоящее время банки одобрили кредиты на 289 млрд рублей, то есть в России поддержали более 3 млн рабочих мест. Предполагается, что в рамках расширения программы также будет изменен в большую сторону объем субсидии банкам на 3,3 млрд, до 15,75 млрд рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки.
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