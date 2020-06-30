Памфилова призналась, что «тысячу раз» хотела уйти с поста главы ЦИК

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призналась, что у нее «тысячу раз» появлялось желание уйти с поста председателя комиссии. Об этом она сообщила в эфире телепрограммы «Познер» на Первом канале.
При этом она отметила, что не допускала даже возможности пойти против закона и ей ни разу не было стыдно за сделанное.
«Я никогда, ни разу ни своим коллегам, ни сотрудникам не предложила пойти на сделку с совестью», — добавила глава ЦИК.
По ее мнению, сделать за последние четыре года удалось многое. В частности, внедрить современные технологии, которые повышают прозрачность избирательных процедур и расширяют возможности выразить свою волю: видеонаблюдение, QR-кодирование, «мобильный избиратель».
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