ВОЗ объявила об ухудшении ситуации с COVID в мире: жесткий карантин уже решил вернуть Казахстан

В России ограничительные меры пока смягчают, а власти говорят об улучшении ситуации

Всемирная организация здравоохранения сегодня заявила об ускорении распространения пандемии коронавируса в мире. Одним из первых это на официальном уровне признал Казахстан. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил вернуть режим жесткого карантина в стране, по аналогии с тем, который действовал в марте-мае этого года. Он потребовал от госкомиссии проработать все необходимые меры и внести предложения в двухдневный срок.

Токаев отметил, что после отмены чрезвычайного положения в Казахстане ситуация с распространением коронавируса значительно ухудшилась. «С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось в семь раз», — сказал Токаев, слова которого приводит «Интерфакс».

По мнению президента, к новой волне пандемии во многом привело несоблюдение гражданами карантинных мер. Часть ответственности он также возложил на чиновников.

«Наша система диалога с населением не работает в должном объеме, информационный фон находится под давлением негативной повестки дня, героический труд медиков не показывается, как того заслуживает. В этом вина администрации президента, правительства и акиматов (местных администраций — ред.). Очевидно, причиной роста заболеваемости коронавирусом стало также беззаботное поведение наших граждан. Многие люди перестали соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности» — сказал президент.

По его словам, госорганы прикрываются заявлениями об особом менталитете казахстанцев, которых якобы невозможно убедить или заставить соблюдать ограничения. Такую позицию Токаев назвал «отговорками».

«Результат налицо. Страну захлестнула новая волна эпидемии. Для предотвращения потери контроля над ситуацией требуется принятие незамедлительных мер», — констатировал глава государства.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая. На сегодняшний день в стране подтверждено более 21 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 183 человека умерли.

Становится хуже

Как констатировал сегодня генеральный ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, распространение пандемии коронавируса ускоряется на глобальном уровне.

«Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», — заявил Гебрейесус.

Он отметил, что 30 июня исполнится шесть месяцев после получения в ВОЗ первых сообщений о вспышке инфекции. Эта дата совпала с достижением уровня в 10 млн заразившихся коронавирусом и 500 тыс. смертей.

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На прошлой неделе ВОЗ говорила о тревожной тенденции в Европе, где многие страны сняли большинство ограничительных мер. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о новом всплеске заболевания. В последние две недели количество заболевших в некоторых странах резко пошло вверх.

Вторя волна на подходе?

О второй волне коронавируса ученые и чиновники начали предупреждать еще тогда, когда на самом пике была первая. ВОЗ даже заявляли, что она будет «страшно разрушительной».

Российские же власти, с одной стороны, предупреждают, что «коронавирус никуда не ушел» и призывают граждан быть готовыми ходить в масках до конца лета и на протяжении осени. А с другой, по максимуму снимают действовавшие несколько месяцев ограничения. В стране с 1 июля официально открывается курортный сезон. Южные регионы активно приглашают потенциальных туристов отправиться в путешествие через полстарны, чтобы отдохнуть на море.

Риск возникновения новой вспышки заболевания накануне оценил мэр Москвы Сергей Собянин. В городе, где во время эпидемии было зафиксировано наибольшее число заражений и смертей, на прошлой неделе были сняты одни из последних ограничений. В связи с этим, по словам главы города «ничего страшного не произошло».

«Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх», — заявил Собянин. То есть, если верить столичному мэру, худшее уже позади и нового скачка опасаться не стоит.

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