Турецкий суд признал достаточным доказательством связей с террористами наличие приложения для обмена сообщениями

Об этом сообщает Hürriyet.

Решение от 4 июня было принято после того, как Ф. Кара, обвиняемый в членстве в запрещённом движении Фетхуллаха Гюлена, заявил, что передача его данных из Bylock Национальной разведывательной организацией (MIT) Турции в судебные органы в качестве доказательства является незаконной, и 20 апреля подал апелляцию в AYM.

AYM посчитал, что «передача данных, относящихся к приложению ByLock, которое было обнаружено во время разведывательной работы в террористической организации, стремящейся подорвать конституционный порядок, была осуществлена на законных основаниях».

Издание напоминает, что турецкие власти считают, что приложение для обмена данными использовалось исключительно сторонниками движения Гюлена. В ходе репрессий, последовавших за переворотом 2016 года, многие люди были задержаны после того, как на их телефонах было обнаружено ByLock. Более 11 тыс. человек подали иски против правительства, заявив, что они были задержаны незаконно.

В то же время Кара был приговорен к семи годам лишения свободы.