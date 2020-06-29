Суд признал незаконным бездействие Минздрава Алтайского края обеспечении инвалида льготными лекарствами

Прокуратура провела проверку по обращению жителя Барнаула из числа инвалидов, которому пришлось самому покупать лекарства, положенные ему по льготе. Материалы проверки были рассмотрены в суде, и за Минздравом Алтайского края признали бездействие в закупках льготных препаратов. Подробности сообщаются на сайте прокуратуры.

Житель Барнаула обратился в надзорный орган с заявлением о том, что в его отношении было нарушено законодательство о здравоохранении. Было установлено, что он является инвалидом и имеет право на обеспечение необходимыми лекарствами по льготе. Одно из медучреждений Барнаула выписало ему льготные рецепты на получение препарата. Однако в аптеке он их получить не смог, поскольку такие лекарственные средства для льготников просто вовремя не закупили. В связи с этим барнаульцу пришлось покупать их самому.

С такими результатами проверки прокуратура обратилась в Ленинский районный суд. Надзорный орган потребовал признать незаконным бездействие по своевременному обеспечению жителя Барнаула лекарствами, а также взыскать расходы, которые он в связи с этим понес. Требования прокурора были удовлетворены.

На сайте Ленинского районного суда удалось найти карточку данного дела. Из нее следует, что ответчиками по данному делу выступали городская поликлиника Барнаула № 12, по всей видимости, выдавшая рецепт на льготный препарат, и Минздрав Алтайского края, который и должен был вовремя осуществить закупку лекарств. В пресс-службе прокуратуры «Банкфаксу» подтвердили статус ответчиков. В карточке дела также указано, что иск был удовлетворен частично, судебное определение пока не опубликовано.

Напомним, что в краевых СМИ то и дело появляются сообщения об отсутствии в аптеках и медучреждениях льготных препаратов. К примеру, в мае этого года от жителей региона поступила информация об отсутствии лекарства кетостерил. Тогда Минздрав заявил, что это не соответствует действительности, что, впрочем, самих пациентов не обнадежило.

Также отметим, что ситуация с лекарственным обеспечением в крае обострилась из-за коронавируса. К примеру, гражданам с онкологическими заболеваниями в аптеках отказываются выдавать необходимые препараты и отсылают в онкоцентры, которые находятся в крупных городах региона. Заместитель министра здравоохранения края Наталья Белоцкая эту информацию «Банкфаксу» подтвердила. Дело в том, что такие инъекции должны проводить в стационаре врачи-специалисты. Однако на данный момент из-за эпидемической ситуации эту процедуру проводят только в онкологических диспенсерах Барнаула, Бийска и Рубцовска. Онкобольных, в том числе и из отдаленных районов, посылают именно туда.