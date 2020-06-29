Наиро Кинтана: «Бесчестные агенты губят молодых велогонщиков Колумбии»

Велоспорт в Колумбии на подъёме, но Наиро Кинтана предупреждает, что подающих надежды молодых велогонщиков безжалостно губят неразборчивые в средствах агенты и менеджеры.

В подкасте El Leñero 30-летний колумбийский велогонщик команды Arkea-Samsic, победитель Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, трёхкратный призёр Тур де Франс занимается развитием молодёжного велоспорта в Колумбии и призывает молодых спортсменов осторожно относиться к подписанию долгосрочных контрактов.

Наиро Кинтана: «Даже не знаю, как назвать таких людей, которые приезжают и предлагают 15 – 17-летним детям переехать в Европу. Они берут разрешение у их родителей и подписывают контракты, утверждая, что точно также они подписывали Наиро, Эгана, Ивана Сосу, Ригоберто.

Они надеются, что случайно наткнутся на чемпиона и смогут наполнить карманы. Эти люди – беспринципные обманщики, которые губят велоспорт Колумбии, увозя детей из семей, заставляя их страдать. Они подписывают массу контрактов, цена которых – стоимость листа бумаги, а потом смотрят, кого из ребят могут использовать, а кого нет.

Они привозят их на базы, расположенные в разных странах. Дети попадают в Европу совсем без денег, плохо питаются, живут в неподходящих условиях, мучаются. Всё заканчивается тем, что у детей возникают психологические проблемы, и они бросают и велоспорт, и вообще всё. Многие возвращаются в Колумбию разочарованными, потерянными. На них больно смотреть.

Что может делать 15-летний ребёнок в Италии, не зная языка? Мы слышали о колумбийцах, в основном спортсменах, которые продают марихуану, воруют. Но что должны делать эти ребята, когда с ними обращаются как с собаками. Один день говорят им «да», другой – «нет».

15 – 17-летние подписывают контракты на 5 лет. Зачем нужен 5-летний контракт? Больше смысла подписать контракт на период роста, и пересмотреть его, когда ребята вырастут.

Некоторые дети считают, что они смогу попасть из юниоров сразу на Тур де Франс. Но их обманывают, когда обещают им такое. Эган Берналь – исключение, единственный в истории».

Наиро Кинтана активно занимается развитием молодёжного велоспорта Колумбии и советует начинающим спортсменам продолжать выступать дома до 23 лет.

«Здесь мы тренируем велогонщиков, но ими быстро начинают интересоваться команды. Я говорю им не терять спокойствия, потому что мы, зная людей и команды, можем без проблем дать им совет. Я призываю их остаться в Колумбии хотя бы на два года в категории андеры, чтобы повзрослеть и закончить школу. Потом они могут сделать следующий шаг, так как ещё очень молоды».