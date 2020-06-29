Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»

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Evan Vucci/AP

Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c «разжиганием ненависти», сообщает Fox News.

«Разжигание ненависти не допускается на Twitch. В соответствии с нашей политикой, канал президента Трампа был временно заблокирован на Twitch за комментарии, сделанные в прямом эфире», — заявили в администрации сервиса.

Руководство платформы пояснило, что речь идет о заявлениях Трампа, сделанных на республиканском митинге в Талсе, а также об его суждениях, которые он высказал во время старта своей компании в 2015 году, по поводу беженцев, которые незаконно пересекают американо-мексиканскую границу.

Платформа Twich принадлежит американской компании Amazon. Основная аудитория сервиса — геймеры, транслирующие соревнования по киберспорту. Администрация Трампа создала аккаунт в Twich в 2019 году.

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