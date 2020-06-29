Макрон одобрил изменение конституции Франции

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Hayoung Jeon/Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон одобрил идею включить в конституцию страны новые положения, направленные на защиту экологии, передает ТАСС.
«Я согласен с предложениями включить в первую статью конституции обязательства по борьбе за биологическое разнообразие и против изменения климата», — сказал он.
По мнению президента, Франции необходимо отвести больше места экологии в своей экономической модели. При этом экологические преобразования не должны снижать темпы экономического развития.
Вопрос изменения основного закона Франции должен быть рассмотрен обеими палатами парламента, а затем вынесен на референдум, считает Макрон.
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