Ученые: тромбоциты способны предупреждать распространение рака

Ученые Уппсальского университета в Швеции выяснили, какую роль играют тромбоциты в борьбе с ростом раковых клеток в организме.

Небольшие безъядерные клетки крови — тромбоциты формируют первичные тромбы, которые закрывают места повреждения сосудов. Недавно ученые установили, что эти элементы крови играют важную роль в регенерации тканей, выделяя различные факторы роста, что стимулирует рост и деление клеток.

Как оказалось, эти тромбоциты делают стенки сосудов выборочно непроницаемыми, что снижает темпы распространения злокачественных клеток. Об этом ученые узнали в ходе экспериментов на мышах.

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Ученые также отмечают, что тромбоциты выделяют белок PDGFB — биохимический медиатор, который в раковых опухолях способствует привлечению в кровеносные сосуды поддерживающие клетки. Примечательно, что в здоровых тканях тромбоциты такую функцию не выполняют.

При недостатке PDGFB количество опухолевых клеток, а также темпы их распространения по всему организму, заметно увеличиваются.

Помимо прочего, исследователи заметили примечательную закономерность, связанную с тромбоцитарным фактором роста в опухолях, которым необходима разветвленная сеть мелких сосудов. Для их построения из здоровой ткани нужен фактор роста от эндотелиальных клеток. Но при создании сетки сосудов в опухоли необходим еще и биохимический медиатор PDGFB.

Таким образом, тромбоциты способствуют укреплению стенок этих сосудов, не позволяя раковым клеткам проходить через них. Результаты своей научной работы ученые опубликовали в журнале Cancer Research.

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