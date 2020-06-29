В Татарстане от COVID-19 скончался 63-летний мужчина

В Татарстане от COVID-19 скончался 63-летний житель Набережных Челнов. Это 16-й смертельный случай от нового вируса в Татарстане, сообщает сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Челнинец был госпитализирован в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу 22 июня с тяжелой формой внебольничной двусторонней пневмонии. Имел хронические заболевания и высокий риск сердечно-сосудистых осложнений.

Смерть наступила 25 июня в результате тромбоэмболии легочной артерии на фоне новой коронавирусной инфекции. Причина смерти установлена в результате экспертизы.

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4 431.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 719 случаев заражения коронавирусом, из них 31,6% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 651 156 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 403 430 человек, умерли 9 166. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (782), Московская область (335), Ханты-Мансийский АО (277), Иркутская область (236), Санкт-Петербург (219), Нижегородская и Свердловская области (218 и 214 случаев соответственно).