В США начались тестовые полеты Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф

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Ted S. Warren/AP
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало проводить сертификационные полеты пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф, произошедших более года назад, сообщает CNBC.
Первый рейс вылетел утром 29 июня в Сиэтле, где расположены основные производственные мощности Boeing. Другие полеты пройдут в течение трех дней. В управлении отметили, что будут тщательно анализировать работу лайнеров.
«Мы отменим запрет на полеты только после того, как убедимся, что самолет соответствует сертификационным стандартам», — уточнили в FAA.
Самолеты Boeing 737 Max потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии. В результате двух трагедий погибли 346 человек.
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