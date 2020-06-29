Руководство алтайской компании попало уголовную статью годовой зарплатный долг перед сотрудниками

Прокуратура Ключевского района провела проверку соблюдения законодательства в части своевременной оплаты труда на одном из местных предприятий. Установлено, что юридическое лицо имеет просроченную задолженность по заработной плате, а также выходному пособию на общую сумму более 5 млн рублей перед 133 гражданами. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в прокуратуре Алтайского края, работники не получали деньги с сентября 2018 года по декабрь 2019 года. Вместе с тем, проверка показала, что у руководства имелась реальная возможность погасить задолженность, однако в силу корыстной, либо иной личной заинтересованности средства в размере 1,663 млн рублей были направлены на погашение гражданско-правовых обязательств (не имеющих приоритета перед социально-трудовыми обязательствами). В связи с этим в Кулундинский МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю были направлены материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ о наличии признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем). По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело.

Отметим, что всего несколько дней назад, 23 июня, на заседании краевой рабочей группы под руководством губернатора по вопросам выплаты заработной платы сотрудникам алтайских предприятий была озвучена информация управления Алтайского края по труду и занятости населения о зарплатных долгах. В настоящее время восемь региональных организаций задолжали жалованье 510 сотрудникам. Между тем чиновники отчитались перед главой региона, что в крае на протяжении нескольких лет сохраняется один из самых низких уровней задолженностей по заработной плате в Сибирском федеральном округе. Тем не менее, Виктор Томенко еще раз напомнил всем участникам рабочей группы о недопустимости наличия долгов по зарплате и усилении контроля за защитой прав работников.